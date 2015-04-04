У Росії випробували нову зенітну ракету і радіють, що вона "потрапила в мішень"

Міністерство оборони Росії випробувало нову ракету для зенітної ракетної системи С-400.

Про це, як повідомляє РИА Новости, в ефірі РСН заявив заступник командуючого військами повітряно-космічної оборони з ППО Кирило Макаров.

«Випробування йдуть повним ходом. Три дні тому був здійснений пуск зенітної керованої ракети, яка успішно вразила ціль - вона влучила в мішень», - підкреслив Макаров.

Зазначається, що боєздатність ракети перевірялася на відстані трохи менше 400 км.

Читайте такожБойовики для дискредитації українських військових обстріляли Донецьк Як відомо, С-400 - російська зенітно-ракетна система (ЗРС) великого і середнього радіусу дії, зенітний ракетний комплекс нового покоління, створений для поразки всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу літаків-розвідників, літаків стратегічної і тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, постановщиків перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 36 цілей з наведенням на них до 72 ракет.