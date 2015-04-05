Літаки міжнародної коаліції на чолі з Саудівською Аравією завдали ударів по Ємену
Літаки міжнародної коаліції, очолюваної Саудівською Аравією, завдали 5 квітня нових повітряних ударів по підтримуваних Іраном силах руху «Аль-Хуті» в столиці Ємену Сані.
Як передає агентство Reuters, за словами місцевих жителів, бомби поцілили в базу армійських підрозділів, лояльних руху «Аль-Хуті». Також вони повідомляють про авіаудари в районах уздовж кордону Ємену з Саудівською Аравією.
Ці нальоти відбулися попри оприлюднений напередодні російський заклик до Ради безпеки ООН зробити паузу в кампанії повітряних ударів, щоб уможливити постачання гуманітарної допомоги та евакуацію цивільного населення, зазначає радіо Свобода.
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Саудівська Аравія та її союзники наполягають на поверненні до влади в Ємені усунутого бойовиками руху «Аль-Хуті» президента Абд-Раббо Мансура Хаді. Вони обіцяють продовжувати бомбардування, доки влада Хаді не буде відновлена.