Ципрас не проситиме грошей у Путіна - ЗМІ

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас не проситиме грошей у президента РФ Володимира Путіна під час візиту до Москви 8 квітня.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на грецьких чиновників та аналітиків, передає Українська правда.

Як пише видання, слабка економіка Росії та обмежений інтерес в Греції роблять РФ нежиттєздатним альтернативним джерелом фінансування.

На думку аналітиків, поїздка Ципраса до Москви навряд чи принесе якісь відчутні вигоди, але посилить ризики, такі як недовіра між Афінами та іншими європейськими столицями, зокрема Берліном.

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За словами грецьких чиновників, у Москві Ципрас обговорить можливість звільнення грецьких сільськогосподарських продуктів від російського ембарго.

Окрім того, Афіни вже попросили Москву знизити ціни на російський природний газ для Греції.

Водночас, як вважають грецькі чиновники, ніяких рішень з цих двох питань під час візиту не очікується.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що Греція поки не зверталася до РФ за фінансовою допомогою.