В бюджеті Пентагону на 2016-й не буде грошей на підтримку України і країн Балтії - ЗМІ

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на аналітичний огляд проекту військового бюджету, підготовленого War is Boring.

Так, проект бюджету не передбачає продовження нинішнього фінансування в розмірі 175 млн дол. "на підтримку України та країн Балтії".

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оловним акцентом програми у 2016-му році мають стати військові навчання. Усього на ротацію американських військових та їх обладнання у Європі для різних військових навчань у 2015-му році передбачано 470 мільйонів доларів - на 60 мільйонів більше ніж у поточному році.

Всього на програму "Посилення гарантій союзників" (European Reassurance Initiative) планується виділити 800 млн дол. (на 185 млн дол. менше, ніж у 2015 р.).