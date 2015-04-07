Посол ЄС в Росії: треба визнати, що ми не підемо воювати і вмирати за Україну

Про це заявив посол ЄС у Росії Вігаудас Ущацкас, передає Delfi із посиланням на його інтерв'ю діловій газеті Verslo zinios.

"Наскільки я розумію, адміністрація США стурбована тим, які будуть наслідки, якщо буде надана військова допомога, військова техніка, якою може бути відповідь Росії і як конкретно вона проявиться на території Східної України", - сказав дипломат.

Читайте такожПідстав для відміни санкцій поки немає - посол ЄС в Росії

За словами Ушацкаса, ЄС повинен підтримувати економічні та політичні реформи в Україні, стабілізувати країну, але водночас потрібно "бути реалістами і шукати точки дотику, як ми можемо за допомогою переговорів із Росією припинити ескалацію конфлікту", включаючи переговори про постачання зброї.

"(...) Треба визнати, що ми не підемо воювати і вмирати за Україну, і ми не підемо міняти Росію, тому що ми цього не зробимо", - сказав дипломат.

Нагадаємо, у березні Обама відмовився від поставок летальної зброї Україні після розмови з Меркель.