У Росії на судноремонтному заводі загорівся атомний підводний човен

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на правоохоронні органи.

Повідомляється, що відкритого вогню на підводному човні немає, але йде сильний дим.

Активна зона реактора була вивантажена на початку ремонту ще кілька років тому. Будь-якої зброї та паливно-мастильних матеріалів на підводному човні також немає.

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"За попередньою інформацією, горить гумовий утеплювач між легким і міцним корпусом підводного човна", - сказав джерело. Човен знаходиться в сухому доці, займання сталося під час проведення зварювальних робіт. "Боєприпасів на човні немає", - повідомили в правоохоронних органах.

За даними джерела, ядерний реактор на атомному підводному човні був заглушений до пожежі. Співрозмовник агентства додав, що в момент виникнення пожежі на човні перебувала частина екіпажу. Обставини НП з'ясовуються.

На самому заводі "Звездочка" не коментують пожежу на підводному човні в доці. "Не можу ні підтвердити, ні спростувати інформацію", - сказала прес-секретар заводу Надія Щербініна.