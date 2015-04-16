Депутатам Держдуми через санкції "рекомендують" відпочивати виключно в Росії

Більшість фракцій Державної думи РФ мають намір літом підтримати торішній тренд з патріотичного відпочинку в межах Росії - негласні рекомендації та поради колегам про відпочинок всередині РФ напередодні літа вже прозвучали у фракціях «Єдиної Росії» і «Справедливої Росії», пишуть "Известия".

У фракції КПРФ у Держдумі також мають намір закликати своїх однопартійців звернути погляди до російської природи під час літнього відпочинку. У ЛДПР вважають, що кожний сам вільний вибирати, де йому краще відпочивається.

Читайте такожDie Welt: Чому росіяни воліють відпочивати у своїй власній країніЗаконодавці відзначають, що туристичний сервіс всередині країни стає все більш якісним, після анексії Криму з'явилися сотні кілометрів нових пляжів, а ціни на відпочинок стають усе більше демократичними. Тенденція російських законодавців до внутрішнього відпочинку виникла в минулому році на тлі загострення відносин зі США і ЄС, а також внесення низки федеральних парламентаріїв у списки персон нон грата західних країн.

На відміну від есерів, єдиноросів і комуністів у ЛДПР скептично дивляться на заклики відпочивати всередині Росії, як і на розмови про те, що обмеження відпочинку парламентаріїв Росією якось суттєво допоможе туристичній галузі.

"...Якщо ми скажемо депутатам: «Їдьте тільки в Крим!» - невже це значно підніме економіку регіону? Ні. А з урахуванням того, що парламентарії - такі ж люди, ми не можемо і не маємо права втручатися в особисте життя депутата і рекомендувати їм місця проводження їх законної відпустки", - вважає член ЛДПР і заступник голови Держдуми Ігор Лебедєв.