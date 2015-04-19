Російські хакери намагалися отримати дані про санкції проти Москви - Bloomberg

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Bloomberg.

Хакери "використовували невідомі раніше дефекти в Windows корпорації Microsoft і (програмне забезпечення) Flash компанії Adobe Systems, щоб спробувати отримати відомості про дискусії з приводу політики санкцій".

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Дані кібератаки, як стверджується, були зафіксовані 13 квітня американською компанією FireEye, що спеціалізується на захисті комп'ютерів. Їх метою, нібито, стало "урядове відомство іншої держави, яке вело консультації з США про санкційної політики", про яку саме країну йдеться, не уточнюється. Як зазначає Bloomberg, "атака була зупинена перш, ніж групі вдалося отримати яку-небудь інформацію".

За даними агентства, за кібератакою, здійснення якої вимагає високої кваліфікації, стоїть угруповання хакерів, іменоване APT28, що базується в Росії.

Офіційні представники держдепартаменту США, а також компаній Microsoft та Adobe Systems поки не прокоментували ствердження Bloomberg і FireEye.