На затонулому судні з емігрантами могло бути до 900 осіб - ЗМІ

Про це розповіли емігранти, яким вдалося врятуватися, передає Еспресо.TV з посиланням на La Repubblica.

Наголошується, що серед потонулих - близько 50 дітей.

"Сотні були закриті в трюмі", - розповів один з тих емігрантів, який врятувався.

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Нагадаємо, 19 квітня в результаті корабельної аварії у Середземному морі загинули 400 мігрантів.

Пізніше повідомлялося, що із затонулого судна з мігрантами врятувалися 28 людей, до 700 загинуло.

А в ЄС скликають термінову нараду міністрів через затонуле судно з мігрантами.