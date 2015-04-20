На затонулому судні з емігрантами могло бути до 900 осіб - ЗМІ
01:35, 20 квітня 2015Світ
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На затонулому судні з емігрантами могло бути до 900 осіб та 50 дітей
На затонулому судні з емігрантами могло бути до 900 осіб | repubblica.it
Про це розповіли емігранти, яким вдалося врятуватися, передає Еспресо.TV з посиланням на La Repubblica.
Наголошується, що серед потонулих - близько 50 дітей.
"Сотні були закриті в трюмі", - розповів один з тих емігрантів, який врятувався.
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Нагадаємо, 19 квітня в результаті корабельної аварії у Середземному морі загинули 400 мігрантів.
Пізніше повідомлялося, що із затонулого судна з мігрантами врятувалися 28 людей, до 700 загинуло.
А в ЄС скликають термінову нараду міністрів через затонуле судно з мігрантами.
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