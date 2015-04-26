Кількість жертв землетрусу в Непалі зросла до 1,9 тисячі осіб (фоторепортаж)

Кількість жертв у Катманду перевищила 700 осіб.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter