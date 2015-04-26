Кількість жертв землетрусу в Непалі зросла до 1,9 тисячі осіб (фоторепортаж)

08:58, 26 квітня 2015
Світ
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Кількість жертв у Катманду перевищила 700 осіб.

REUTERS

Кількість жертв землетрусу в Непалі перевищила 1900 чоловік, повідомив у неділю непальський телеканал Nepal 1 з посиланням на місцеву поліцію, передає РИА Новости.

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"Загинули понад 1900 осіб, повідомляє поліція. Кількість жертв у Катманду перевищила 700 осіб", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Раніше повідомлялося про 1805 загиблих і 4718 постраждалих.

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