The New York Times: Російські хакери зламали електронну пошту Обами

Хакери, які минулого року зламали комп'ютерні системи Білого дому, виявилися росіянами. Вони зуміли прочитати частину листування президента США Барака Обами.

Про це пише The New York Times з посиланням на свої джерела, передає ТСН.

За інформацією видання, хакери прочитали деякі листи президента США Барака Обами, Держдепартаменту і ряду співробітників Білого дому. Однак Вашингтон не став коментувати чутки про російських хакерів.

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Судячи з усього, як зазначає видання, хакери не зуміли зламати особливо захищені сервера, що керують трафіком повідомлень особистого смартфона BlackBerry Обами, який він або його помічник носить з собою постійно.

Число і зміст прочитаних хакерами листів не уточнюється. NYT зазначає, що, ймовірно, хакерам дісталися розклад президента, його листування з різними політиками і послами, а також обговорення призначень, законопроектів та інших політичних питань.

Джерела газети вказують, що листування, яке потрапило в руки хакерів, швидше за все велося між співробітниками Білого дому. Хакери зуміли прочитати як вхідні, так і вихідні повідомлення. Однак співрозмовники газети заявили, що злом виявився набагато серйознішим, ніж вважалося раніше.

Як зазначає NYT, чиновники Білого дому часто користуються двома комп'ютерами - один з них зроблений спеціально для обміну дуже важливої інформації і працює через засекречені канали, а інший пов'язаний із зовнішнім світом і використовується для несекретного листування.