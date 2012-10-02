Китайські хакери атакували Білий дім

Про це, як повідомляє Reuters, заявили в понеділок, 1 жовтня, офіційні представники адміністрації президента США.

Злом мережі, що стався у вересні, вдалося виявити на ранній стадії, заявили вони, підкресливши, що доступ до секретних відомостей хакери не отримали. В ході кібератаки використовувалася техніка "спрямованого фішингу" ("spear-phishing") - розсилка підроблених електронних листів. Ніяких версій про те, хто стоїть за зломом, представники Білого дому не озвучили.

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Про зломі комп'ютерної мережі Білого дому в неділю повідомляв сайт The Washington Free Beacon з посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації президента США, що побажали залишитися неназваними. Кібератаку, за даними сайту, провела група хакерів, пов'язана з урядом Китаю. Їм, як стверджували співрозмовники The Washington Free Beacon, зокрема, вдалося отримати доступ до мережі військового управління Білого дому (White House Military Office, WHMO), через яку, в числі іншого, здійснюється управління американським ядерним арсеналом.

Адміністрація президента Барака Обами, нагадує Лента.ру, найближчим часом має намір зобов'язати федеральні агентства розробити нову програму по забезпеченню безпеки комп'ютерних мереж. На такий крок Білий дім змушений піти після того, як Конгрес США відхилив законопроект про комп'ютерну безпеку, підготовлений адміністрацією президента Обами.