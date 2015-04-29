У Грузії уряд подав у відставку - ЗМІ

Кіпіані став сьомим міністром, який пішов з уряду. Згідно з грузинською Конституцією, у разі відставки третини міністрів з двадцяти, уряд повинен повторно отримати вотум довіри в парламенті, повідомляє Радіо Свобода.

Після того як міністр у справах молоді та спорту Кіпіані залишив пост на знак протесту проти критики на свою адресу з боку парламентського комітету у справах спорту, уряд вважається таким, який подав у відставку у повному складі, всі міністри стали виконуючими обов’язки.

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Голова грузинського парламенту Давид Усупашвілі пояснив, що, згідно з Конституцією, прерогатива призначення нових міністрів належить чинному прем’єру, але остаточне рішення приймає парламент. Якщо законодавчий орган не затвердить новий склад Кабінету міністрів, президент має право розпустити парламент і призначити нові парламентські вибори.

Провладна коаліція «Грузинська мрія» має абсолютну більшість голосів у парламенті і, як вважають спостерігачі, швидше за все, новий склад уряду отримає вотум довіри.

Водночас зазначається, що нинішній прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі вже заявив, що всі міністри збережуть свої пости.

Парламентська опозиція поклала всю відповідальність за урядову кризу в країні на мільярдера Бідзіна Іванішвілі, який вважається неформальним керівником уряду. В опозиційній партії «Єдиний національний рух» висловилися за остаточну відставку самого прем’єр-міністра Гарібашвілі, призначення так званого «технічного уряду» і проведення позачергових парламентських виборів на новій законодавчій основі.