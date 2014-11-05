У парламенті Грузії остаточно розпалася коаліція

Про це повідомляє видання Грузія Online. Після виходу із залу, в якому проходило засідання політради коаліції "Грузинська мрія", Іраклій Аласанія заявив, що "Вільні демократи" прийшли попрощатися з колегами по коаліції.

Читайте такожМіністр оборони Грузії: Росія є загрозою для всього регіону

"Ми попрощалися з нашими партнерами дуже цивілізовано. В коаліції більше не буде 'Вільних демократів", - сказав журналістам Іраклій Аласанія.

В результаті коаліція "Грузинська мрія", заснована колишнім прем'єр-міністром Бідзіною Іванішвілі, втратила підтримку більшості в парламенті. Після виходу 10 депутатів від "Вільних демократів" у проурядовій коаліції залишилося залишилося 73 голоси. Всього в грузинському парламенті працює 150 депутатів.

"Не варто бути з ними", - заявив на виході з будівлі представник "Вільних демократів" депутат Зураб Абаджидзе.

Цим подіям передувало рішення прем'єр-міністра Грузії про відставку міністра оборони Іраклія Аласанії в результаті конфлікту оборонного відомства з прокуратурою, передає "ЄвроПравда". Після цього одразу подав у відставку міністр Грузії у справах європейської і євроатлантичної інтеграції Алексі Петріашвілі, а згодом і міністр закордонних справ-Майя Панджикідзе.