У Франції завершено розслідування смерті Арафата. Отруєння не підтвердилося - ЗМІ

Про це повідомила прокуратура міста Нантер, у віданні якої перебуває слідство у цій справі, передає ТАСС.

У розслідуванні смерті Арафата пора поставити крапку, він помер своєю смертю, заявив експерт.

"Судові слідчі завершили розслідування, і 30 квітня справу було передано до прокуратури", - повідомили у відомстві.

Як зазначили в нантерській прокуратурі, тепер у неї є три місяці на підготовку матеріалів для суду. Про остаточні висновки слідства не повідомляється, проте відомо, що експерти вкотре відкинули версію про можливе отруєння Ясіра Арафата радіоактивним полонієм.

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"Нові висновки відхиляють гіпотезу про введення полонію-210 в дні, що передували появі симптомів, які спостерігалися у Ясіра Арафата", - заявляла в березні прокурор Нантера Катрін Дені.

За її словами, фахівці констатували, що елементи полоній-210 і свинець-210 в пробах, узятих в могилі Арафата, "мають природне походження".