Власника затонулого в Охотському морі траулера оштрафували на 6 мільйонів рублів

Причиною штрафу стали порушення вимог щодо охорони праці, передає ТАСС із посиланням на прес-службу Роструда.

У зв'язку з катастрофою траулера, територіальний орган Роструда в Сахалінській області провів позапланову перевірку ТОВ "Магеллан", яке ним володіло.

"Під час контрольно-наглядових заходів було виявлено низку порушень вимог трудового законодавства. За результатами перевірки юридична особа притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів на загальну суму 6 мільйонів 50 тисяч рублів", - повідомили в Роструде.

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Зокрема, російські трудові інспектори встановили, що у ТОВ "Магеллан" не проводилася спеціальна оцінка умов праці, працівники риболовецького траулера не проходили навчання та перевірку знань вимог охорони праці, а також інструктаж на робочому місці. В організації були відсутні локальні нормативні акти, що регламентують порядок і строки виплати заробітної плати.

Щоб запобігти шкоді життю і здоров'ю працівників, чия трудова діяльність здійснюється на інших наявних у розпорядженні ТОВ "Магеллан" судах, роботодавцю видане обов'язкове для виконання розпорядження про усунення виявлених порушень, зазначили в Роструде.

Раніше повідомлялося, що великий автономний траулер "Дальний Восток" у ніч на четвер затонув в акваторії Охотського моря. Зі 132 рибалок (в тому числі 54 іноземців), що перебували на борту, рятувальники підняли із крижаної води 119. З них 56 загинули, а інші отримали серйозні обмороження.

13 членів екіпажу загиблого траулера так і не знайшли.

9 квітня активний пошук моряків із затонулого траулера "Дальний Восток" припинили.