Більшість американців закидають США та ЄС брак жорсткості щодо Росії

21:30, 07 травня 2015
Світ
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Більше половини американців (59%) вважають, що ЄС та США бракує жорсткості в політиці щодо Росії на тлі подій в Україні. Серед німців такої думки дотримуються лише близько чверті опитаних (26%).

США Россия / joinfo.ua

Про це свідчать результати дослідження, проведеного інститутом Pew Research Cernter та німецьким Фондом Бертельсманна у США та Німеччині, повідомляє DW.DE.

Політику Вашингтона щодо Москви недостатньо жорсткою вважають 54% опитаних американців та лише 23% опитаних німців.

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Окрім цього, опитування, приурочене 70-річниці завершення Другої світової війни, встановило, що 72% американців вважають Німеччину надійним партнером. Серед німців частка тих, хто вважає США надійним партнером, дещо менша і складає 62%. Більшість німців також вважає, що для Німеччини значно важливіше підтримувати тісні відносини з Вашингтоном, ніж з Москвою, інформує сайт інституту Pew.

Згідно з повідомленням Фонду Бертельсманна, такі результати "суперечать поширеному уявленню, що німецько-американські відносини переживають кризу". Утім, стали помітними тенденції, що людям в Німеччини та США стає дедалі складніше порозумітися. Це особливо кидається в вічі, коли йдеться про такі теми, як захист особистих даних, політика щодо Росії під час конфлікту в Україні та суперечки довкола укладання Трансатлантичної угоди про вільну торгівлю.

Зазначається, що опитування проводилось наприкінці лютого, тобто до нещодавнього скандального викриття подробиць тісної співпраці між американськими та німецькими спецслужбами.

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