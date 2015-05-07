В Непалі майже мільйон дітей не зможуть повернутися до школи через наслідки землетрусу

Про це пише Газета.Ru з посиланням на CNN.

Як зазначається, через землетрус було зруйновано сотні шкіл.

За даними ЮНІСЕФ, понад 950 тисяч школярів не зможуть продовжити своє навчання до відновлення будівель.

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Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих при землетрусі в Непалі досягла 7759 осіб, понад 16 тисяч поранені.

Нагадаємо, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.

5 травня, поліція Непалу, спільно з місцевими добровольцями, витягла близько 100 тіл місцевих жителів і мандрівників з-під лавини, викликаної руйнівним квітневим землетрусом, і продовжує пошуки десятків зниклих безвісти.