В Непалі майже мільйон дітей не зможуть повернутися до школи через наслідки землетрусу
21:56, 07 травня 2015Світ
89 0
В Непалі майже мільйон дітей не зможуть поновити шкільне навчання через руйнування, що виникли в результаті землетрусу.
REUTERS
Про це пише Газета.Ru з посиланням на CNN.
Як зазначається, через землетрус було зруйновано сотні шкіл.
За даними ЮНІСЕФ, понад 950 тисяч школярів не зможуть продовжити своє навчання до відновлення будівель.
Читайте такожНа евакуацію українців з Непалу виділили 7,4 мільйона гривень
Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих при землетрусі в Непалі досягла 7759 осіб, понад 16 тисяч поранені.
Нагадаємо, землетрус в Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня.
5 травня, поліція Непалу, спільно з місцевими добровольцями, витягла близько 100 тіл місцевих жителів і мандрівників з-під лавини, викликаної руйнівним квітневим землетрусом, і продовжує пошуки десятків зниклих безвісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter