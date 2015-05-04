У Непалі рятувальники знайшли тіла 100 осіб, які загинули при сходженні лавини

Про це повідомляє місцева влада, передає ТСН. Раніше повідомлялося, що пошукові служби Непалу виявили тіла близько 50 похованих під лавиною альпіністів.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео руйнівної лавини на Евересті"Місцеві волонтери і поліція копають лопатами замети глибиною до 2-х метрів у пошуках нових тіл", - цитує агентство Reuters помічника керівника округу Гаутама Риму.

За його словами, серед загиблих можуть бути, щонайменше, 7 іноземців, однак на даний момент встановлено особи тільки двох з них. Зараз точно не відомо, скільки саме людей могли перебувати в цій місцевості в момент сходження лавини, але, за даними місцевої влади, понад 120 людей все ще можуть залишатися похованими під снігом.