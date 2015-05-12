Чинний президент Польщі програв перший тур виборів - офіційні дані
Президент Польщі Броніслав Коморовський у першому турі виборів глави держави у неділю набрав на близько 1% менше голосів за представника найбільшої польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Анджея Дуди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать офіційні дані оприлюднені польською виборчою комісією.
За переможця першого туру виборів проголосувало 34,76% поляків, які взяли участь у голосуванні, а за чинного главу держави - 33,77%.
Офіційні дані показали менший відрив Дуди від Коморовського, ніж свідчив екзит-пол IPSOS, згідно з яким різниця складала 2,6%.
Третє місце зайняв польський рок-музикант Павел Кукіз, який називав головним гаслом своєї кампанії розбити монополію на владу двох головних у Польщі партій - "Громадянська платформа" (РО) та PiS - та "повернути владу людям".
Читайте такожНа виборах президента Польщі лідирує кандидат від опозиції Анджей Дуда За нього свої голоси віддали 20,8% поляків, що прийшли на виборчі дільниці у неділю (на 0,5 п.п. більше, ніж показував екзит- пол).
Офіційні дані підтвердили, що явка на виборах виявилася найменшою з 1989 року, коли у Польщі почалися демократичні та ринкові реформи, та склала менше 49%.
Виборча комісія також повідомила, що планує оголосити результати другого туру президентських виборів, які відбудуться 24 травня, увечері наступного дня.