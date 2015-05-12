Чинний президент Польщі програв перший тур виборів - офіційні дані

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать офіційні дані оприлюднені польською виборчою комісією.

За переможця першого туру виборів проголосувало 34,76% поляків, які взяли участь у голосуванні, а за чинного главу держави - 33,77%.

Офіційні дані показали менший відрив Дуди від Коморовського, ніж свідчив екзит-пол IPSOS, згідно з яким різниця складала 2,6%.

Третє місце зайняв польський рок-музикант Павел Кукіз, який називав головним гаслом своєї кампанії розбити монополію на владу двох головних у Польщі партій - "Громадянська платформа" (РО) та PiS - та "повернути владу людям".

Читайте такожНа виборах президента Польщі лідирує кандидат від опозиції Анджей Дуда За нього свої голоси віддали 20,8% поляків, що прийшли на виборчі дільниці у неділю (на 0,5 п.п. більше, ніж показував екзит- пол).

Офіційні дані підтвердили, що явка на виборах виявилася найменшою з 1989 року, коли у Польщі почалися демократичні та ринкові реформи, та склала менше 49%.

Виборча комісія також повідомила, що планує оголосити результати другого туру президентських виборів, які відбудуться 24 травня, увечері наступного дня.