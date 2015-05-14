Росія посилить контроль за працевлаштуванням іноземців через біженців з України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства. Зокрема, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев зазначив, що у всіх регіонах Південного федерального округу загальний рівень безробіття вищий, ніж у середньому по країні, що є наслідком спаду в економіці, а також «масового припливу» біженців з України, багато з яких осідають в прикордонних районах Росії.

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«У зв'язку з цим учасники наради розглянули низку заходів, спрямованих на сприяння зайнятості населення, особливо молоді, на посилення контролю виконання законодавства про трудову діяльність іноземних громадян», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня голова Федеральної міграційної служби РФ Костянтин Ромодановський заявив, що в Росії проживає майже 1 млн біженців з України. У той же день президент РФ Володимир Путін заявив, що біженці з України повинні самі заробляти собі на життя" і при цьому не створювати проблем на внутрішньому ринку праці".