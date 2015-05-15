The Guardian: На Кіпрі поновлюються мирні переговори

Як пише британське видання The Guardian, в переговорах візьмуть участь президент офіційної і визнаної частини Кіпру Нікос Анастасіадес і Мустафа Акінчі, помірний лівий, нещодавно обраний президент північної турецької частини.

Представник ООН Еспен Барт Ейде заявив, що прямо сьогодні особливого прориву чекати не варто, але регулярні зустрічі допоможуть сторонам швидше вийти на вирішення конфлікту.

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