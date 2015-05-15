Через продовольче ембарго в Росії постраждав екіпаж МКС

Екіпаж Міжнародної космічної станції постраждав через введене ембарго на ввезення продуктів харчування в Росію з деяких країн. Обмеження заважають екіпажу МКС виконувати конкретні зобов'язання, йдеться в опублікованому за перший квартал 2015 року звіті ракетно-космічної корпорації «Енергія», передає Дождь.

«У перелік заборонених до ввезення товарів потрапляють продукти, що входять до складу посилок екіпажу і харчових контейнерів, що доставляються з США і призначені для доставки на МКС російськими кораблями», — йдеться в документі.

У ньому також наголошується, що введені "антисанкції" впливають на виконання конкретних зобов'язань щодо забезпечення екіпажу станції продовольством.

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На початку січня харчування для американських астронавтів на МКС «застрягло» на митниці через введені Росією продовольчі санкції.

На початку серпня Росія на рік обмежила імпорт продуктів з країн, які ввели проти неї санкції. З США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії заборонено ввозити яловичину, свинину, фрукти, птицю, сири та молочну продукцію, горіхи та інші продукти.