Через продовольче ембарго в Росії постраждав екіпаж МКС
На початку січня харчування для американських астронавтів на МКС «застрягло» на митниці через введені Росією продовольчі санкції.
Екіпаж Міжнародної космічної станції постраждав через введене ембарго на ввезення продуктів харчування в Росію з деяких країн. Обмеження заважають екіпажу МКС виконувати конкретні зобов'язання, йдеться в опублікованому за перший квартал 2015 року звіті ракетно-космічної корпорації «Енергія», передає Дождь.
«У перелік заборонених до ввезення товарів потрапляють продукти, що входять до складу посилок екіпажу і харчових контейнерів, що доставляються з США і призначені для доставки на МКС російськими кораблями», — йдеться в документі.
У ньому також наголошується, що введені "антисанкції" впливають на виконання конкретних зобов'язань щодо забезпечення екіпажу станції продовольством.
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На початку січня харчування для американських астронавтів на МКС «застрягло» на митниці через введені Росією продовольчі санкції.
На початку серпня Росія на рік обмежила імпорт продуктів з країн, які ввели проти неї санкції. З США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії заборонено ввозити яловичину, свинину, фрукти, птицю, сири та молочну продукцію, горіхи та інші продукти.