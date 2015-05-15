Бостонського терориста Царнаєва засудили до страти

Про це в п'ятницю, 15 травня, написала у своєму твіттері кореспондент радіостанції "Голос Америки" Фатіма Тлісова, повідомляє Дождь.

Раніше, 13 травня, державний обвинувач попросив присяжних засудити Царнаєва до смертної кари. На його думку, смертна кара може бути єдиним справедливим вироком за скоєні підсудним злочини.

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Теракт біля фінішної межі Бостонського марафону стався 15 квітня 2013 року. Тоді з інтервалом в 12 секунд сталися два вибухи, жертвами яких стали три людини. Понад 260 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Джохара Царнаєва визнали винним у застосуванні зброї масового ураження проти фізичних осіб, що спричинило смерть - в цілому, він був визнаний винним за всіма 30 пунктами обвинувачення. Його брат Тамерлан, який ймовірно був ідеологом теракту, загинув під час затримання.

Присяжним потрібно було вибрати з двох можливих варіантів покарання - смертна кара або довічне ув'язнення.