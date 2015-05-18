У Стамбулі відбувся мітинг з нагоди річниці депортації кримських татар

Про це пише Агентство Крымские новости.

Учасники акції зібралися біля ліцею Галатасарай і пройшлися до проспекту Незалежності (Istiklal Caddesi).

Біля Генерального консульства Росії в Турецькій Республіці учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих у ході Депортації кримських татар хвилиною мовчання, після чого виконали турецький і кримськотатарський гімни.

Також у ході заходу присутні прочитали молитву за загиблих в роки висилки, і за весь кримськотатарський народ, який переживає важкі часи на півострові.

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Член Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар у Стамбулі Зафер Ишджен зачитав заяву у зв'язку з 71-ю річницею Депортації кримськотатарського народу.

У заяві сказано, що поки кримськотатарські чоловіки воювали в лавах радянської армії проти фашистської Німеччини, їх сім'ї були насильно депортовані зі своєї Батьківщини.

«На даний момент практично не відшкодовані матеріальний і моральний збитки, які отримали кримські татари в результаті геноциду 18 травня 1944 року. Також не відновлені їхні національні права на рідній землі. На сьогоднішній день на Батьківщину змогли повернутися 350 тисяч кримських татар», - йдеться в документі.

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Співтовариство культури і взаємодопомоги кримських татар у Стамбулі нагадало, що керівництво України розпочало процес відновлення кримськотатарської топоніміки на півострові, але після приєднання Криму до Росії цей процес був зупинений російським урядом.

У заяві не забули згадати і про тиск на кримськотатарський народ, в тому числі про вбивства, побиття, арешти та заборони на в'їзд на півострів кримськотатарським активістам.

Також у заяві приділили увагу і закриттю кримськотатарських телеканалів, інформаційних агентств та радіоканалів.

Наприкінці заходу учасники акції поклали до будівлі російського консульства чорний вінок.

Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС Туреччини заявило про порушення прав людини в Криму і пригніченні кримських татар.