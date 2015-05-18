У Стамбулі відбувся мітинг з нагоди річниці депортації кримських татар
Кримські татари в Стамбулі зібралися біля консульства РФ в Туреччині, щоб вшанувати пам'ять загиблих у ході Депортації кримськотатарського народу 18 травня 1944 року, а також для того, щоб висловити свій протест проти нинішньої російської політики тиску на кримських татар.
Про це пише Агентство Крымские новости.
Учасники акції зібралися біля ліцею Галатасарай і пройшлися до проспекту Незалежності (Istiklal Caddesi).
Біля Генерального консульства Росії в Турецькій Республіці учасники мітингу вшанували пам'ять загиблих у ході Депортації кримських татар хвилиною мовчання, після чого виконали турецький і кримськотатарський гімни.
Також у ході заходу присутні прочитали молитву за загиблих в роки висилки, і за весь кримськотатарський народ, який переживає важкі часи на півострові.
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Член Товариства культури та взаємодопомоги кримських татар у Стамбулі Зафер Ишджен зачитав заяву у зв'язку з 71-ю річницею Депортації кримськотатарського народу.
У заяві сказано, що поки кримськотатарські чоловіки воювали в лавах радянської армії проти фашистської Німеччини, їх сім'ї були насильно депортовані зі своєї Батьківщини.
«На даний момент практично не відшкодовані матеріальний і моральний збитки, які отримали кримські татари в результаті геноциду 18 травня 1944 року. Також не відновлені їхні національні права на рідній землі. На сьогоднішній день на Батьківщину змогли повернутися 350 тисяч кримських татар», - йдеться в документі.
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Співтовариство культури і взаємодопомоги кримських татар у Стамбулі нагадало, що керівництво України розпочало процес відновлення кримськотатарської топоніміки на півострові, але після приєднання Криму до Росії цей процес був зупинений російським урядом.
У заяві не забули згадати і про тиск на кримськотатарський народ, в тому числі про вбивства, побиття, арешти та заборони на в'їзд на півострів кримськотатарським активістам.
Також у заяві приділили увагу і закриттю кримськотатарських телеканалів, інформаційних агентств та радіоканалів.
Наприкінці заходу учасники акції поклали до будівлі російського консульства чорний вінок.
Раніше УНІАН повідомляв, що МЗС Туреччини заявило про порушення прав людини в Криму і пригніченні кримських татар.