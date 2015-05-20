У Парижі після реставрації відкривається каплиця Сент-Шапель

Протягом семи років кілька тисяч вітражів, що прикрашають каплицю, по черзі виймалися і очищалися від пилу з метою надати їй того вигляду, який вона мала в Середні віки, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Римі через 12 років для туристів знову відкрили підземну базиліку

Каплиця Сент-Шапель була зведена Людовіком Святим в середині XIII століття, вона має найбільш повний ансамбль вітражного мистецтва і вважається однією з найкрасивіших готичних церков у світі.