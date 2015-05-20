У Парижі після реставрації відкривається каплиця Сент-Шапель
12:40, 20 травня 2015Світ
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Одна з головних архітектурних пам'яток Парижа - середньовічна готична каплиця Сент-Шапель - відкривається для відвідувачів після тривалої реставрації вітражів.
Одна з головних архітектурних пам'яток Парижа відкрита для відвідувань / vdohnovenie2.ru
Протягом семи років кілька тисяч вітражів, що прикрашають каплицю, по черзі виймалися і очищалися від пилу з метою надати їй того вигляду, який вона мала в Середні віки, передає Бі-бі-сі.
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Каплиця Сент-Шапель була зведена Людовіком Святим в середині XIII століття, вона має найбільш повний ансамбль вітражного мистецтва і вважається однією з найкрасивіших готичних церков у світі.
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