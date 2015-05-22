США направлять в Чорне море ракетний есмінець

У суботу, 23 травня в Чорне море увійде ракетний есмінець ВМС США Ross (DDG 71).

Як кажуть у штабі Шостого флоту США, даний захід ставить перед собою мету підтримати мир і стабільність в регіоні, повідомляє DT.ua.

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Підкреслюється, що наявність есмінця в Чорному морі підтверджує прихильність Сполучених Штатів до зміцнення союзницьких зв'язків і спільних оперативних можливостей НАТО.

Капітан Ross (DDG 71) Тед Горман каже, що флот США має намір тісно співпрацювати зі своїми союзниками для підвищення безпеки в чорноморському регіоні і підтримання бойової готовності.

Раніше повідомлялося, що ракетний есмінець ВМС США Jason Dunham зайшов у Балтійське море.