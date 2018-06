Хілларі Клінтон залишив головний стратег її передвиборчої кампанії

Головний стратег передвиборчої кампанії кандидата в президенти від Демократичної партії США Хілларі Клінтон відомий американський політтехнолог Марк Пенн йде з цього поста. Як повідомили в передвиборному штабі Х.Клінтон, це пов`язано з "подіями останніх днів". Тим часом, компанія Penn, Schoen and Berland Associates Inc., яку представляє М.Пенн, продовжить консультування виборчої кампанії колишньої першої леді США, передає Associated Press.

Під "подіями останніх днів", очевидно, мається на увазі звістка, поширена американськими ЗМІ про те, що М.Пенн 31 березня ц.р. провів переговори з представниками уряду Колумбії з приводу просування в конгресі США угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Джерела в передвиборчому штабі Х.Клінтон указують на те, що сенатор була розчарована, дізнавшись про зустрічі М.Пенна з колумбійськими чиновниками. Х.Клінтон виступає проти підписання угоди про вільну торгівлю з Колумбією, і казус з її головним і тепер уже колишнім політичним радником зменшує шанси Х.Клінтон в боротьбі за висунення єдиним кандидатом на президентських виборах від Демпартії.

РБК