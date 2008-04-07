Хілларі Клінтон залишив головний стратег її передвиборчої кампанії
08:01, 07 квітня 2008Світ
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Шанси зменшуються
|Марк Пенн. Фото АР
Під "подіями останніх днів", очевидно, мається на увазі звістка, поширена американськими ЗМІ про те, що М.Пенн 31 березня ц.р. провів переговори з представниками уряду Колумбії з приводу просування в конгресі США угоди про вільну торгівлю між двома країнами.
Джерела в передвиборчому штабі Х.Клінтон указують на те, що сенатор була розчарована, дізнавшись про зустрічі М.Пенна з колумбійськими чиновниками. Х.Клінтон виступає проти підписання угоди про вільну торгівлю з Колумбією, і казус з її головним і тепер уже колишнім політичним радником зменшує шанси Х.Клінтон в боротьбі за висунення єдиним кандидатом на президентських виборах від Демпартії.
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