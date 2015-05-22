У Лапландії розпочався полярний день

У Північній Фінляндії почався період полярного дня.

Про це повідомляє Yle.fi.

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У містечку Нуоргам на території муніципалітету Утсйокі полярний день розпочався 16 травня, а в Інарі – сьогодні. Природа, однак, ще в зимовому одязі. Наприклад, озеро Муддусярви поки вкрите кіркою льоду.

До широти Соданкюля полярний день дістанеться в кінці травня.