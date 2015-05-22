У Лапландії розпочався полярний день
15:44, 22 травня 2015Світ
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На Крайній півночі Фінляндії сонце не опускатиметься за горизонт до кінця липня.
Ілюстративна фотографія: озеро Муддусярві / Фото: Anna Morottaja / Yle.fi/
У Північній Фінляндії почався період полярного дня.
Про це повідомляє Yle.fi.
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У містечку Нуоргам на території муніципалітету Утсйокі полярний день розпочався 16 травня, а в Інарі – сьогодні. Природа, однак, ще в зимовому одязі. Наприклад, озеро Муддусярви поки вкрите кіркою льоду.
До широти Соданкюля полярний день дістанеться в кінці травня.
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