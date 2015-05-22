У Мецці побудують найбільший у світі готель з 10 тисячами номерів (фото)

Унікальний готельний комплекс з 12 окремими 44-поверховими баштами на 10 тисяч номерів, що має 70 ресторанів, паркінг, супермаркети і вертолітний майданчик, буде побудований за фінансової підтримки Саудівської Аравії, передає Новое Время з посиланням на CNN.

Купол найбільшого готелю в світі під назвою Abraj Kudai буде виконаний в марокканському стилі.

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Готель, будівництво якого обійдеться в 3,5 мільярдів доларів, загальною площею 1,4 мільйона квадратних метрів, розрахований на паломників, які щороку приїжджають в Мекку. За статистикою, на хадж сюди з'їжджається більше 15 мільйонів мусульман з різних країн світу.