Молдова і Румунія створять спільний миротворчий батальйон

Про це повідомляє сайт міноборони Молдови, передає "ЄвроПравда". Досвід румунської армії у багатонаціональних навчаннях і миротворчих місіях може бути використаний і для розвитку двосторонніх відносин країн і спільної участі у миротворчих місіях ООН та ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Не виключається також включення до складу міжнародного батальйону військовослужбовців Польщі та України.

Також прийнято рішення про розширення співпраці по спільній підготовці військ, враховуючи позитивний досвід недавніх маневрів на румунському полігоні Смердан, де проходили навчання за участю підрозділів Великобританії, США, Молдови та Румунії.