Біля стадіону в Лондоні знайшли бомбу часів війни

Вважається, до ця бомба була скинута під час бомбардувань німецької армії. Коли військові діставали бомбу, людей з прилеглих будинків евакуювали, дороги - перекрили, передає ВВС Україна.

Бомбу виявили будівельники, за даними військових - вона була за 200 метрів від стадіону.

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Повідомляється, що її здетонували у безпечному місці.