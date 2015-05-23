Біля стадіону в Лондоні знайшли бомбу часів війни
01:37, 23 травня 2015Світ
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50-кілограмову бомбу часів Другої світової війни виявили у районі стадіону Вемблі в Лондоні.
REUTERS
Вважається, до ця бомба була скинута під час бомбардувань німецької армії. Коли військові діставали бомбу, людей з прилеглих будинків евакуювали, дороги - перекрили, передає ВВС Україна.
Бомбу виявили будівельники, за даними військових - вона була за 200 метрів від стадіону.
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Повідомляється, що її здетонували у безпечному місці.
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