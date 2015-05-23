Судовий процес проти колишнього президента Єгипту відкладено

Про це оголошено за підсумками першого засідання, передає ТАСС.

Крім екс-президента, підсудними у цій справі проходять ще 24 особи, в тому числі представниив "Братів - мусульман", політичні активісти, адвокати і журналісти. Серед обвинувачених - відомий в країні правозахисник Аля Абдель Фаттах, який активно підтримав революцію 2011 року і повалення Хосні Мубарака, колишній юрист Мустафа ан-Нагар, який виступає в опозиції президенту Абдель Фаттах ас-Сісі, а також телевізійник, автор низки програм Тауфік Окаша, відомий своїми "промубараковськими" поглядами, і професор політичних наук Амр Хамзауї. На лаві підсудних також колишній спікер парламенту ісламістів Саад аль-Кататні і депутат від "братів" Мухаммед аль - Бельтаги.

На процесі розглядаються численні випадки образи і приниження служителів Феміди під час судових засідань в 2012-2013 роках, а також мали місце в попередні роки інциденти з образливими висловами на адресу суддів з екранів телебачення, в соціальних мережах і в парламенті.

Читайте такожЄвросоюз розкритикував смертний вирок колишньому президенту Єгипту Мурсі

Це остання кримінальна справа, порушена проти Мурсі, який вже відбуває 20 років тюремного ув'язнення за вироком про загибель демонстрантів у сутичках біля президентського палацу "Аль-Іттіхад" у столиці наприкінці 2012 року.

Крім того, на 2 червня заплановано винесення остаточного вердикту у справі про масову втечу ув'язнених з в'язниць в дні революції 2011 року, а також шпигунстві на користь іноземної держави. По даній справі про "Велику втечу", яка включає два епізоди: напад бойовиків ХАМАС і "Хезболла" на в'язниці, звільнення ув'язнених, втечі з в'язниць, а також напади і вбивства людей, - екс-президент був засуджений на смертну кару. Зараз всі папери по смертним вирокам знаходяться на розгляді у верховного муфтія країни.