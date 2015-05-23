Голова Єврокомісії жартома назвав прем'єра Угорщини "диктатором" і дав йому легкого ляпаса

Це сталося під час зустрічі Юнкера і Орбана на саміті Східого партнерства, який щойно завершився у Ризі, передає "5 канал".

Коли Орбан почав наближатися до Юнкера, той сказав: "Диктатор йде". У той момент, коли вже угорський прем'єр підійшов, глава Єврокомісії підняв вгору руку для вітання, вимовивши знову "Диктатор", і після рукостискання дав Орбану легкого ляпаса.

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Угорський прем'єр на це зовні ніяк не відреагував і продовжував посміхатися.

Таким чином, Юнкер спробував розрядити напругу після тижня важких перемовин між Брюсселем і прем'єр-міністром Угорщини.

Орбана часто критикували за його нібито "самодержавність". З моменту приходу до влади в 2010 році Орбан провів низку реформ в галузі юстиції, засобів масової інформації та економіки, які на заході були визнані такими, що порушують фундаментальні свободи.

Крім того нещодавно Орбан запропонував відновити дискусію про смертну кару, скасовану в Угорщині у 1990 році. Враховуючи той факт, що у Євросоюзі діє мораторій на страту, пропозиція Орбана викликала бурхливе невдоволення серед країн-членів ЄС.