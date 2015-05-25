У Росії суд визнав екстремістськими пісні двох рок-груп

Як говориться в повідомленні на сайті суду із заявою про визнання пісень екстремістськими звернувся прокурор міста Благовєщенськ.

Згідно з повідомленням, раніше управління МВС Росії по Амурській області в ході перевірки виявило на сторінці одного з користувачів веб-сервісу "ВКонтакте" аудіозаписи музичних груп "Коловрат" і "Корозія Металу", зміст яких направлено на збудження ненависті і ворожнечі за ознакою расової, національної та мовної приналежності.

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"Згідно з актом лінгвістичного експертного дослідження, проведеного Далекосхідним регіональним центром судової експертизи Мін'юсту РФ, зазначені записи містять заклики до насильства і нетерпимості до представників неєвропеоїдної раси, заклики до повалення існуючої державної влади, виправдовують вбивства вищих посадових осіб РФ", — повідомляється на сайті.

Відзначається, що сторінка користувача на веб-сервісі "ВКонтакте" вже вилучена, однак аудіозаписи доступні для вільного прослуховування і тиражування.

"Суд прийшов до висновку про те, що розміщені користувачем на веб-сервісі "ВКонтакте" записи містять інформацію, що підпадає під поняття екстремістського матеріалу, поширення якої на території РФ заборонено. Судом прийнято рішення про визнання екстремістськими матеріалами п'яти музичних композицій груп "Коловрат" і "Корозія Металу", - йдеться в повідомленні.