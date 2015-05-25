Австралійським чиновникам заборонили носити на роботі комбінезони, в'єтнамки та уггі

Співробітникам австралійського департаменту у справах міграції заборонили носити на роботі уггі, в'єтнамки та комбінезони, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Telegraph.

Правило ввели після того, як чиновники стали зловживати вільним дрес-кодом і нехтувати таким чином, на думку керівництва, «елементарними правилами професіоналізму».

«Є речі, які не можуть бути частиною ділового іміджу. Це джинси, шльопанці, уггі тощо», — пояснила керівник міграційного відомства Джен Доррінгтон (Jan Dorrington). Відповідаючи на питання, чи дійсно працівники приходили на роботу в таких речах, чиновниця сказала: «Ви й уявити собі не можете».

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Під заборону також потрапили комбінезони як «недоречні в гардеробі дорослої людини».

У липні 2013 року The Daily Telegraph повідомляла, що багато австралійців підписали онлайн-петицію з вимогою заборонити носіння комбінезонів («одягу, розробленого для носіння дітьми в підгузках», як зазначалося в документі).