Росія підтвердила домовленість з Іраном про поставки ракет С-300

Про це заявив журналістам заступник секретаря Радбезу РФ Євген Лук'янов, повідомляє ТАСС.

"Рішення про поставку вже прийнято. Наскільки я розумію, час для поставок ще не настав", - сказав він.

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Лук'янов пояснив, що деякий час буде потрібний для погоджень деталей виконання цього рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник глави МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян поінформував, що Тегеран і Москва домовилися про постачання ракетних комплексів С-300.

"Поставка відбудеться "при першій можливості", - заявив заступник глави МЗС Ірану після переговорів з російським колегою Михайлом Богдановим.

На той момент в Росії інформацію не підтверджували.

Нагадаємо, у 2005 році Росія домовилася з Іраном про поставку як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки у розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який обіймав тоді пост глави держави, запровадив заборону на поставку до Ірану С-300 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує поставку Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше як попередню оплату кошти в розмірі 166, 8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.



