Тегеран та Москва домовились про поставки ракетних комплексів С-300 – МЗС Ірану

Про це заявив заступник глави МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на AFP.

"Поставка відбудеться "за першої можливості", - заявив заступник глави МЗС Ірану після перемовин з російським колегою Михайлом Богдановим.

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Варто зазначити, що МЗС Росії наразі не підтвердило цю інформацію. У його заяві наголошується на "важливості підтримки регулярного російсько-іранського діалогу з усього комплексу питань близькосхідного порядку денного".

Раніше Тегеран уже заявляв, що російські ракети будуть поставлені ще до кінця 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, щодозволяє поставки до Ірану ЗРК С-300.

Нагадаємо, у 2005 році Росія домовилася з Іраном про поставку як мінімум п'яти зенітно-ракетних систем середнього радіусу дії С-300 ПМУ-1 на суму понад 800 млн дол. У разі невиконання контракту передбачалася виплата неустойки у розмірі 300-400 млн доларів. У вересні 2010 р. Дмитро Медведєв, який обіймав тоді пост глави держави, запровадив заборону на поставку до Ірану С-300 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН, яка обмежує поставку Ірану сучасних озброєнь. Росія повернула Ірану перераховані раніше як попередню оплату кошти в розмірі 166, 8 млн дол.

США не раз заявляли про неприйнятність поставок до Ірану комплексів С-300.