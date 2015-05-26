В ЄС виправдовують Юнкера, який на саміті привітав Орбана словами "Привіт, диктаторе!"

Про це під час брифінгу заявив речник Юнкера Маргарітіс Шінас.

"Президент Юнкер в політиці протягом 33 років. Він був прем'єр-міністром (Люксембургу - Ред.) протягом 19 років. Він знає всіх членів Європейської Ради дуже добре, і підтримує з ними довірливі стосунки", - зазначив він, пише Українська правда.

Читайте такожПрезидент Єврокомісії Юнкер заявив, що Грецію не можна просто викинути з єврозони

"Він добре відомий своїм неформальним та часто веселим стилем. Я був там (у Ризі - Ред.), і я не думаю, що за цим стоїть якась історія", - зауважив Шінас.

"Я думаю, що цілком зрозуміло, що це було веселою частиною тривалого процесу зустрічі лідерів країн ЄС", - наголосив речник Юнкера.

"Я можу також поінформувати вас, що пан Орбан назвав президента Юнкера "великим герцогом", - зауважив Шінас.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер на саміті "Східного партнерства" у Ризі привітав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана словами "Привіт, диктаторе!".