Ізраїль атакував чотири цілі в секторі Газа
08:29, 27 травня 2015Світ
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Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували чотири цілі в секторі Газа після ракетного удару палестинських бойовиків по ізраїльському портовому місту Ашдод, повідомив представник військових.
REUTERS
Він назвав цілі ударів частиною "терористичної інфраструктури".
Повідомлень про жертви не надходило, повідомляє Російська служба ВВС.
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В результаті удару по Ізраїлю також ніхто не постраждав. Відповідальність за напад поки не взяло жодне угруповання.
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