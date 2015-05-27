Ізраїль атакував чотири цілі в секторі Газа

Військово-повітряні сили Ізраїлю атакували чотири цілі в секторі Газа після ракетного удару палестинських бойовиків по ізраїльському портовому місту Ашдод, повідомив представник військових.

Він назвав цілі ударів частиною "терористичної інфраструктури". Повідомлень про жертви не надходило, повідомляє Російська служба ВВС. Читайте такожІран пригрозив Ізраїлю ракетним "дощем" В результаті удару по Ізраїлю також ніхто не постраждав. Відповідальність за напад поки не взяло жодне угруповання.

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