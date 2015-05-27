Ватикан про легалізацію одностатевих шлюбів в Ірландії: "це поразка людства"
09:17, 27 травня 2015Світ
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Держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вважає легалізацію одностатевих шлюбів в Ірландії "поразкою людства".
REUTERS
"Я дуже засмучений результатом (референдуму) — церква повинна активізувати свої зусилля, щоб донести це повідомлення. Я насправді думаю, що ми повинні про це говорити не тільки як про поразку християнських принципів, а також як про поразку людства", — заявив кардинал, повідомляє Росбалт за інформацією Financial Times.
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Нагадаємо, в Ірландії в минулу п'ятницю на конституційному референдумі за легалізацію одностатевих шлюбів проголосували 62,1% населення, 37% були проти.
Раніше в країнах ЄС такі рішення приймалися на рівні національних парламентів.
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