Латвія зафіксувала корабель та субмарину РФ поблизу своїх кордонів

Про це латвійська армія повідомляє у своєму твітері.

Armed Forces on 27 MAY in LV EEZ 5 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Kilo-class submarine, and hydrographic survey ship GS-66. — NBS (@Latvijas_armija) May 27, 2015

"27 травня збройні сили на відстані 5 морських миль від державного кордону Латвії зафіксували субмарину ВМФ РФ класу "Kilo" та гідрографічне судно GS-66", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВночі до берегів Латвії без дозволу наблизився військовий корабель РФ

Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.