Латвія зафіксувала корабель та субмарину РФ поблизу своїх кордонів

10:23, 27 травня 2015
Світ
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Латвійські збройні сили зафіксували біля власних кордонів російські військовий корабель та субмарину.

субмарина / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Про це латвійська армія повідомляє у своєму твітері.

"27 травня збройні сили на відстані 5 морських миль від державного кордону Латвії зафіксували субмарину ВМФ РФ класу "Kilo" та гідрографічне судно GS-66", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.

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