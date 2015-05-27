Латвія зафіксувала корабель та субмарину РФ поблизу своїх кордонів
10:23, 27 травня 2015Світ
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Латвійські збройні сили зафіксували біля власних кордонів російські військовий корабель та субмарину.
Судна зафіксували за 5 миль від кордону / Official U.S. Navy Page, Flickr.com
Про це латвійська армія повідомляє у своєму твітері.
Armed Forces on 27 MAY in LV EEZ 5 nmi from territ. waters spotted RU Navy's Kilo-class submarine, and hydrographic survey ship GS-66.
— NBS (@Latvijas_armija) May 27, 2015
"27 травня збройні сили на відстані 5 морських миль від державного кордону Латвії зафіксували субмарину ВМФ РФ класу "Kilo" та гідрографічне судно GS-66", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, військові кораблі й літаки РФ з початком конфлікту в Україні і загостренням стосунків між Заходом і РФ все частіше фіксують поблизу повітряних і морських кордонів Балтії.
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