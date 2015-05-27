В ЄС обурені погрозами Жириновського "повернути Вільнюс і Клайпеду"

Ці загрози лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський озвучив під час дебатів на російському Першому каналі в середу після півночі, в яких брав участь і Вігаудас Ушацкас, повідомляє delfi.

Читайте такожУ Польщі Жириновському порадили написати листа до психіатра

"Коли Володимир Жириновський пригрозив "повернути Вільнюс і Клайпеду", я зажадав офіційної позиції Росії на предмет поваги територіальної цілісності Литви", - зазначив європейський дипломат.

Він підкреслив, що представник міністерства закордонних справ відповів йому, що це "приватна думка Володимира Жириновського".

За словами Вігаудаса Ушацкаса, про участь цього російського політика в програмі він дізнався всього за кілька годин до початку програми. "Я відразу ж засумнівався щодо своєї участі в такій клоунаді, яка зазвичай буває з ним. Але я зробив це з поваги до запрошення ведучого Валерія Фадєєва, яке узгоджувалося 5-6 місяців (...)", сказав дипломат.

Вігаудас Ушацкас зазначив, що в ході програми Володимир Жириновський став кидатися різного роду погрозами "повернути Україну", а також повернути "Вільнюс і Клайпеду, які не належать Литві". Це спровокувало мою неминучу реакцію, обурення. Я сказав, що сподіваюся, що це не офіційна позиція Росії, президента Володимира Путіна", - сказав посол ЄС, зазначивши, що цю програму дивляться мільйони людей, так що вона формує громадську думку.