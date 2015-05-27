Папа Римський сказав українською "Слава Ісусу Христу" і запевнив, що молиться за Україну
18:08, 27 травня 2015Світ
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Клімкін повідомив, що передав Папі Римському як подарунок з України малюнок Богородиці, намальований в одному з дитячих будинків.
REUTERS
Папа Римський Франциск молиться за Україну.
Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у Twitter.
«Папа Франциск сказав українською "Слава Ісусу Христу!" і запевнив, що молиться за Україну. Його духовна підтримка надає сил» - написав Клімкін.
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Міністр повідомив, що передав Папі Римському як подарунок з України малюнок Богородиці, намальований в одному з дитячих будинків.
«Дуже тепла і щира робота, створена у дитячому будинку», - додав Клімкін.
26-27 травня Клімкін здійснює візит до Святого Престолу, в рамках якого відбулася аудієнція у Папи Римського.
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