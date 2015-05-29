На улюбленого байкера Путіна завели справу в Саратовській області

На лідера байкерського клубу «Нічні вовки» Олександра Залдостанова (відомого також як «Хірург»), який вважається наближеним до президента РФ Володимира Путіна, завели справу про адміністративне порушення.

Лист ДІБДР, в якому про це йдеться, опублікував на своїй сторінці в Facebook в п'ятницю, 29 травня, представник свердловського обласного відділення Федерації автовласників Росії Максим Єдришов.

В офіційній відповіді йдеться, що стосовно байкера порушили адміністративну справу про порушення ст. 12.6 КпАП РФ (порушення правил застосування ременів безпеки або мотошоломів).

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З інспекторами ДПС, які проігнорували правопорушення була проведена профілактична бесіда.

Як повідомляє Дождь, 4 травня «Нічні вовки» провели мотопробіг в Єкатеринбурзі, який був приурочений до святкування 70-річчя Перемоги. Єдришов звернув увагу, що «Хірург» їхав на мотоциклі без шолома і звернув на це увагу в листі, який було адресовано ДІБДР.

В інтерв'ю «Русской службе новостей» Хірург пізніше сказав, що не може одягати шолом при їзді на мотоциклі, так як це «не його стиль».