Заборонене місто в Пекіні вводить обмеження на кількість відвідувачів

За словами співробітників музею, величезна кількість відвідувачів заважає зусиллям зі збереження давньої архітектури і цінних реліквій, тому вони змушені були переглянути правила відвідування Забороненого міста, пише "Моя планета".

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Відтепер туристи зможуть придбати квитки лише за документами, що засвідчують особу. Всім, хто хоче потрапити в імператорські покої, співробітники рекомендують заздалегідь бронювати квитки на сайті музею. Також квитки будуть продаватися в різних точках Пекіна, а не тільки біля входу в музей, що зазвичай створює черги і штовханину біля пам'ятки. Гостям Китаю, подорожуючим в групах, рекомендується відвідувати музей у другій половині дня.

Розташоване в самому центрі Пекіна, Заборонене місто служило будинком для імператорів Китаю і було вищим центром влади з 1420 по 1911 рік. Протягом століть це місто було відрізане від решти Пекіна ровами і високими стінами. Всередину могли потрапити лише імператор і його приближені. Однак у 1924 році китайці виселили з палацу останнього імператора Пу І, і вже в наступному році палацовий комплекс став музеєм. У 1987 році Заборонене місто першим з китайських об'єктів було внесене ЮНЕСКО в список Всесвітньої спадщини людства. Сьогодні цей пам'ятник архітектури - одна з найпопулярніших визначних пам'яток Китаю. Оглянути резиденцію китайських імператорів з'їжджається близько 15 млн осіб на рік. В окремі дні кількість відвідувачів сягала 140 тис.