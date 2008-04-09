Огризко розчарований заявами Лаврова і нагадує слова Ющенка

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО вважає, що заява його російського колеги Сергія ЛАВРОВА про те, що Росія зробить усе, щоб не допустити вступу України до НАТО, створює негативний фон для розвитку українсько-російських відносин.

"Мені здається, що заяви, які мали місце кілька днів тому, свідчать про те, що нас продовжують не розуміти як державу. Досі не хочуть побачити незалежною, суверенною, демократичною країною. Це, безумовно, шкода. Я хочу сказати, що розчарований такими заявами, що вони, власне, створюють дуже негативний фон для розвитку наших двосторонніх відносин", - сказав В.ОГРИЗКО в інтерв`ю журналістам у Каїрі.

Міністр закордонних справ України нагадав, що зовсім недавно Президент України Віктор ЮЩЕНКО домовився з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ про те, що країни вестимуть консультації з усіх питань, які хвилюють як одну, так і іншу сторону. "На превеликий жаль, ми так і не дочекалися запрошення до Москви, щоб провести ці консультації на рівні фахівців", - зазначив В.ОГРИЗКО.

За словами глави українського МЗС, у ході його візиту до Росії, який відбудеться через декілька днів, тема консультацій щодо євроатлантичної інтеграції України буде однією з ключових. "Я ще й ще раз нагадую нашим російським партнерам слова Президента України про те, що вступ України до НАТО ніяким чином не загрожує інтересам РФ", - сказав міністр.

В.ОГРИЗКО підкреслив, що аргументи, які Україна до сьогоднішнього дня чула від представників Росії "не витримують ніякої критики".

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ в інтерв`ю радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Росія докладе всіх зусиль, щоб не допустити вступу України й Грузії до НАТО.

На його думку, прийом цих країн до НАТО різко погіршить відносини Росії з Альянсом.

"Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України й Грузії до НАТО і не допустити неминуче пов`язаного з можливим прийняттям різкого погіршення наших відносин і з Альянсом, і з провідними його членами, і з нашими сусідами", - сказав С.ЛАВРОВ.