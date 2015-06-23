Екс-посол США в Україні: наступний американський президент матиме жорсткіший підхід у питанні російської агресії

Про це він заявив в інтерв’ю Громадському ТБ.

«Думаю, до кінця року Конгрес ухвалить закони, які дозволять допомогти Україні зброєю – побачимо, чи президент погодиться на це. І гадаю, що наступний президент США, хто б ним не став, усвідомлюватиме усю небезпеку і масштаб цієї кризи. А щойно в нас буде президент, який усвідомлює усю загрозу цієї кризи, США ухвалить сильнішу доктрину щодо російської агресії, ніж зараз», - зазначив Гербст.

Гербст вважає, що майже всі нинішні кандидати в президенти мають реалістичне розуміння цієї кризи – і демократи, і республіканські. «Не всі, звісно, але можу сказати, що той кандидат, який не має такого розуміння, не стане президентом США», - зазначив екс-посол.

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Також він зазначив, що в Європі вже є кращим розуміння того, наскільки Путін є небезпечним, і з часом це призведе до сильнішої позиції і в США, і в ЄС.

На думку Гербста, Україні слід надати суттєву військову допомогу, а саме - захисну оборонну зброю. «Сильнішу відповідь необхідно готувати і в рамках НАТО - відправка у Балтійські країни військ, зброї та обладнання», - сказав колишній дипломат.

За словами Гербста, нинішній президент США помиляється, коли вважає конфлікт в Україні виключно європейським і таким, що не має глобального масштабу. «На жаль, президент США сказав, що це лише європейський конфлікт, а не глобальний і він страшенно помиляється, це неймовірно наївна думка. Але доки у Вашингтоні будуть так думати, дієвої стратегії по відношенню до Росії не буде», - зазначив він в інтерв’ю.

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Гербст наголосив, що НАТО не лише має бути готовим до гібридної війни, а і давати зрозуміти, в першу чергу, Росії, що альянс до цього готовий.

Раніше УНІАН повідомляв, Сполучені Штати Америки вітають продовження Європейським союзом чинності секторальних економічних санкцій проти Росії, накладених у відповідь на російську агресію на сході України.

Речник Державного департаменту США Джон Кірбі нагадав, що так само, як у ЄС, у США й інших країнах «Групи семи» чітко заявляли, що прямо пов’язують ці санкції з повним виконанням Мінських домовленостей.