У Конгресі США відмовилися постачати Україні ПЗРК, а полк "Азов" назвали "неонацистським"

Полк "Азов" не будуть тренувати за гроші США, а Україна не отримає американські ПЗРК. У Конгресі ухвалено відповідні поправки до законопроекту H.R. 2685, "Про видатки на оборону у 2015-му році" ( “Department of Defense Appropriations Act of 2015”) за ініціативи конгресмена-демократа Джона Кон'єрса та конгресмена-республіканця Теда Його. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на сайт конгресмена-демократа Кон'єрса (John Conyers).

При цьому на сторінці конгресмена також називають полк "Азов" неонацистським.

"Я вдячний, що Палата представників учора одноголосно ухвалила запропоновані мною зміни покликані гарантувати, що наші військові не готуватимуть членів огидного (repulsive - прим.) неонацистського батальйону "Азов" і що небезпечні ПЗРК не потраплять до України та Іраку”, - наводить слова Кон'єрса його сайт.

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“Якщо і можна зробити простий висновок із участі США у закордонних конфліктах, то він полягає у наступному: треба уникати небажаних наслідків. Як це добре проілюструвала участь США у Афганському конфлікті під час радянського вторгнення, надто активна військова підтримка та перенасичення конфлікту зброєю може призвести до дестабілізації і зрештою зашкодити нашим власним національним інтересам", - також відзначив Кон'єрс.