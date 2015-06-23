Руйнівний вплив Росії на демократію зростає в геометричній прогресії - Freedom House

Про це йдеться в новій доповіді базованої у США неурядової організації Freedom House, пише Радіо Свобода.

Дослідники також вказують, що інші авторитарні держави вдалися до рішучих кроків, щоб заблокувати формування нових демократій деінде в Європі та Євразії.

Здійснена російським президентом Путіним анексія Криму і підтримка сепаратистів на сході України спричинила «каскадний ефект» придушення демократії в самій Росії та спонукала аналогічні кроки режимів у сусідніх країнах.

Як розповіла Радіо Свобода автор доповіді Сільвана Габданк-Колачковська, торік руйнівний вплив Росії зріс у геометричній прогресії через «ескалацію російської агресії назовні і нових форм, яких ця агресія набула».

Читайте такожУ Росії заблокували сайт організації, що радила брати дозвіл в Україні на відвідування окупованого КримуЗа словами дослідниці, наслідки придушення демократії та свободи відчувалися і в Росії, і за її кордонами. Вона вказує на переслідування інтернет-ЗМІ, опозиційних діячів і груп громадянського суспільства.

Сумнівним досягнення російської влади Сільвана Габданк-Колачковська назвала «народження нового виду російської пропаганди», коли контрольовані державою ЗМІ «поширюють дезінформацію, орієнтовану переважно на країни, які мають великі російськомовні меншини».

Дослідження Freedom House, яке має назву «Нації в перехідний період», охоплює демократичний розвиток і пов’язані з цим проблеми у 29 країнах колишнього Радянського Союзу, на Балканах і в Центральній Європі.